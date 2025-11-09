Perché non dovresti mettere le scarpe al cane | quando è davvero necessario e come puoi proteggere le zampe dal freddo

Le scarpette e i calzini per cani non servono quasi mai, perché le zampe si adattano naturalmente alle diverse condizioni ambientali, incluso il freddo. Possono però essere usate in alcuni casi eccezionali o se il cane ha particolari esigenze fisiche o di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

