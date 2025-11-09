Per adattare Frankenstein, Guillermo del Toro ha scelto di rimanere fedele al testo originale di Mary Shelley, ma ha anche aggiunto alcuni dettagli, elementi ricchi di significato che si sposano bene con l'universo cinematografico da lui costruito. Uno di questi è un verso di una delle poesie più celebri di Byron, che dice molto sulla storia, ma anche di come è nato questo mitico romanzo gotico, perché è l'esito di una sfida lanciata dal poeta all'amica scrittrice. I simboli sono onnipresenti nella versione di Frankenstein di del Toro, nulla è lì per caso o semplicemente perché ci sta bene. E la cosa vale pure in questo caso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Frankenstein di Guillermo del Toro si chiude con un verso di Byron (e cosa significa)