Perché Frankenstein di Guillermo del Toro si chiude con un verso di Byron e cosa significa
Per adattare Frankenstein, Guillermo del Toro ha scelto di rimanere fedele al testo originale di Mary Shelley, ma ha anche aggiunto alcuni dettagli, elementi ricchi di significato che si sposano bene con l'universo cinematografico da lui costruito. Uno di questi è un verso di una delle poesie più celebri di Byron, che dice molto sulla storia, ma anche di come è nato questo mitico romanzo gotico, perché è l'esito di una sfida lanciata dal poeta all'amica scrittrice. I simboli sono onnipresenti nella versione di Frankenstein di del Toro, nulla è lì per caso o semplicemente perché ci sta bene. E la cosa vale pure in questo caso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa sera mi ero preparata bene per vedere un film super acclamato da voi, un filmone, bellissimo, “Frankenstein”. Che gran delusione, nn l’ho ancora finito di vedere perché mi sono addormentata sul divano. Come succede sempre film super acclamati sp - facebook.com Vai su Facebook
Frankenstein, recensione del film di Guillermo del Toro: il gotico diventa poesia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Frankenstein, recensione del film di Guillermo del Toro: il gotico diventa poesia ... Lo riporta tg24.sky.it
“Frankenstein” di Guillermo del Toro: la recensione di Paolo Mereghetti - Con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christopher Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars ... Segnala iodonna.it
Frankenstein : nel film di Guillermo Del Toro la vera rivelazione è Jacob Elordi - L'opera del regista premio Oscar disponibile su Netflix è una favola nera tristemente attuale che strega e commuove soprattutto per l'interpretazione della sua ... Scrive vanityfair.it