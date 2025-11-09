Per Meloni i complimenti della stampa inglese | Leader esperta pragmatica e flessibile

"Nigel Farage riuscirà a emulare il successo riscosso dalla deputata di estrema destra italiana Giorgia Meloni?". Se lo chiede il quotidiano britannico The Guardian che "consiglia" al leader del Reform Party di seguire le orme della premier italiana se vuole arrivare al governo. "Parlamentare esperta, aperta alla collaborazione e al compromesso", viene definita Giorgia Meloni. Complimenti affatto scontati per un giornale che guarda a sinistra e ha come faro i laburisti. "Una delle immagini più suggestive del vertice del G7 di giugno - scrive The Guardian - mostrava un gruppo di leader mondiali impegnati in una chiacchierata serale informale e improvvisata al ristorante. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Per Meloni i complimenti della stampa inglese: "Leader esperta, pragmatica e flessibile"

Il Governo Meloni agisce a Palermo: operazioni di polizia a tappeto nello Zen. Complimenti alle Forze dell’Ordine, che dimostrano ogni giorno che lo Stato c’è. Contro la criminalità, nessun passo indietro. - facebook.com Vai su Facebook

Meloni: tutelare la stampa. "È un bene prezioso da proteggere". La Fieg: grazie per l’attenzione all’editoria - E la richiesta: evitare di usare i media per colpire gli avversari Roma, 16 settembre 2025 – "Oltre ... Lo riporta quotidiano.net

Trump e Meloni, i post che mandano in tilt la sinistra: "Chi sei e da dove vieni" - L'occasione e' la 'recensione' che il Presidente Usa dedica a 'I am Giorgia', che ovviamente è l'edizione in inglese del libro ... Come scrive iltempo.it

“Ho tv e stampa contro”. Comizio-show di Meloni. Poi occupa Domenica In - La comparsata sull’ammiraglia della tv di Stato avviene in una domenica in cui a destra si gareggia a chi è più kirkiano, nel senso di Charlie Kirk. Lo riporta repubblica.it