Peppe Vessicchio morto a 69 anni | polmonite interstiziale fulminante uccide il Maestro di Sanremo

Peppe Vessicchio È morto questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma Peppe Vessicchio, 69 anni, direttore d’orchestra e arrangiatore simbolo del Festival di Sanremo. Il decesso è stato causato da una polmonite interstiziale precipitata rapidamente dopo complicanze improvvise. I funerali saranno strettamente privati. La conferma è arrivata dalla direzione dell’ospedale San Camillo Forlanini in accordo con la famiglia. Vessicchio era stato ricoverato per complicanze severe che hanno avuto un’evoluzione fulminante. La polmonite interstiziale, che colpisce i tessuti polmonari, presenta sintomi subdoli nelle fasi iniziali – febbricola, stanchezza, malessere – spesso scambiati per sindrome influenzale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Peppe Vessicchio morto a 69 anni: polmonite interstiziale fulminante uccide il Maestro di Sanremo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

la Repubblica. . "Una notizia che ci lascia senza parole, Peppe era una presenza benefica, era un portatore di buone sensazioni e armonia. Portava felicità in tutto quello che faceva". Così Gino Castaldo ricorda Peppe Vessicchio, il compositore, arrangiatore e - facebook.com Vai su Facebook

#PeppeVessicchio, l'ultimo dono del maestro: Mozart per i ragazzi - X Vai su X

È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana ... Riporta tg24.sky.it

Peppe Vessicchio è morto, addio allo storico direttore d'orchestra di Sanremo: aveva 69 anni - È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, conosciuto e amato dal pubblico come Beppe. Secondo msn.com

Addio al maestro Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra è morto a 69 anni - Figura iconica del Festival di Sanremo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato per l'improvviso aggravamento di una polmonite interstiziale ... Secondo vanityfair.it