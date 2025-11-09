Peppe Vessicchio da Amadeus a Maria De Filippi | lo spettacolo piange il Maestro più amato d’Italia

Dalla commozione di Carlo Conti al ricordo di Amadeus e Fiorello: il dolore di artisti, conduttori e fan per la scomparsa di un'icona dello spettacolo e della musica italiana. Il mondo della musica e della televisione piange la scomparsa di Peppe Vessicchio, il celebre direttore d'orchestra e compositore napoletano, volto storico del Festival di Sanremo. La notizia della sua morte, avvenuta ieri 8 novembre, ha suscitato una commozione vastissima, con colleghi, cantanti e conduttori che hanno inondato i social media di ricordi affettuosi, omaggiando non solo il professionista impeccabile, ma l'uomo di grande umanità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Peppe Vessicchio, da Amadeus a Maria De Filippi: lo spettacolo piange il Maestro più amato d’Italia

