Pellegrini e Giunta | Per farlo cedere ho puntato sull’alcol Lui | Per tenere segreta la relazione mi nascondevo nel bagagliaio

Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera porta avanti una doppia intervista a Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coppia in vasca e nella vita dal momento che Matteo è stato allenatore e coach della Divina. Federica Pellegrini comincia col raccontare come ha sedotto Matteo ad una festa di Halloween: «Io sono veneta, figlia di un barman, lui è di Pesaro. Sapevo che la sua base alcolica non era proprio così solida come la mia, quindi ho puntato su quello. (La Pellegrini sorride)». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

