La Rota Romana ha accolto il ricorso di un religioso statunitense contro il suo ordine che, come è ormai prassi diffusa in America, aveva pubblicato una lista di molestatori accusati “credibilmente”. La possibilità che la sentenza rappresenti un precedente per altri casi simili. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pedofilia, il tribunale della Santa Sede dà ragione a un prete accusato di abusi: “Io diffamato”

