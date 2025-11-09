Firenze, 9 novembre 2025 – Eugenio Giani, presidente della Toscana, nel 2018 la sua fu la prima regione a mettere un freno agli interventi per pazienti provenienti da altre regioni. Perché quella scelta? “A quel tempo il presidente era il mio predecessore Enrico Rossi. La Toscana con la delibera 1220 del 2018 voleva dare una priorità ai cittadini toscani. Era anche il periodo in cui il ministero stava ridisegnando la rete ospedaliera con il decreto 70 del 2015, che mirava a razionalizzare i ricoveri e a contenere la cosiddetta mobilità passiva, cioè i cittadini che vanno a curarsi altrove. La Toscana scelse di anticipare quella linea, azzerando il budget al privato convenzionato per limitare l’arrivo dei pazienti extraregionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pazienti da altre regioni, Giani e il ‘freno’ della Toscana. “Fu un esperimento fallimentare”