Pavia, 9 novembre 2025 – Un vigile urbano è stato investito da un'auto mentre stava dirigendo il traffico sabato 9 novembre sera alle 19,20 in viale Cremona all'altezza del nuovo supermercato, in una zona periferica di Pavia. L'agente della Polizia Locale, un uomo di 34 anni, era stato chiamato a regolare la viabilità in seguito a un incidente avvenuto poco prima. Il vigile è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il 34enne è sotto osservazione, stando a quanto emerso le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, vigile investito da un’auto mentre dirige il traffico