Pavia acidi pericolosi nella roggia Vernavola | Pfos tre volte oltre il consentito

Pavia – Concentrazioni di acido perfluoroottansolfonico (Pfos) tre volte superiori ai limiti di legge. La roggia Vernavola, malato cronico costantemente monitorato: in tre stazioni su quattro sono stati rilevati 3 nanogrammi per litro di Pfos quando il limite è 0,65, mentre in una è superiore a 6. Il dato è stato fornito venerdì durante l’incontro sul tema “La tutela delle acque pavesi da Pfas ed inquinanti emergenti: impatti e possibili soluzioni”, promosso dal Comune di Pavia in collaborazione con enti, università e associazioni del territorio. “Il Pfos è una sostanza utilizzata ad esempio nelle pentole antiaderenti – ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Pavia, Lorenzo Goppa – per rendere i prodotti resistenti a grasso, acqua e sporco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

