Paura sulla provinciale | scontro tra due auto una si ribalta
Un violento incidente stradale ha coinvolto due auto e tre persone lungo la Sp27, la via Gardesana a Prevalle, nella serata di sabato 8 novembre.L'allarme è scattato poco dopo le 20. Secondo le prime informazioni, lo scontro sarebbe stato causato da una mancata precedenza: un'auto che usciva dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pescarolo, schianto e paura all'incrocio lungo la Provinciale: due auto distrutte e quattro feriti, estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Pioltello, si ribalta con il fuoristrada sulla Provinciale 121: paura per un 78enne L’uomo ha perso il controllo della sua Suzuki Vitara nel primo pomeriggio di domenica. Soccorso in codice rosso, ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. - X Vai su X
Paura sulla provinciale: scontro tra due auto, una si ribalta - Un violento incidente stradale ha coinvolto due auto e tre persone lungo la Sp27, la via Gardesana a Prevalle, nella serata di sabato 8 novembre. Lo riporta bresciatoday.it
Paura sulla Tangenziale Ovest: scontro tra auto, una si ribalta. Feriti i conducenti - L'incidente stradale verificatosi questa mattina nei pressi del quartiere Gagliano ha un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500 ... Si legge su quicosenza.it
Scontro tra due auto in viale Europa: paura per una bambina e sua madre - VARESE – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 novembre, per un incidente stradale avvenuto in viale Europa, poco prima delle 17. laprovinciadivarese.it scrive