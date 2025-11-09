Paura in hotel | ruba il denaro nella borsetta e minaccia i dipendenti con un martello
Con un martello ha minacciato gli impiegati di un albergo dopo aver rubato dei soldi. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella zona dell'Esquilino, dove i carabinieri hanno arrestato un 32enne.Tutto è avvenuto in pochi secondi. L'uomo, dopo essersi introdotto in un hotel situato in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
