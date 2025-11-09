Purtroppo era nell’aria, ma adesso è arrivata la conferma. La coppia formata da Lucrezia Beccari e Matteo Gaurise non prenderà parte a Skate America, quinto appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena la prossima settimana a Lake Placid. La notizia è arrivata indirettamente nelle scorse ore dai documenti ufficiali della Federazione Internazionale, aggiornati senza il nominativo del team azzurro. Il binomio che ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei del 2024 ha cominciato ad accusare qualche difficoltà nel contesto della Cup Of China quando, al termine dello short, non è sceso sul ghiaccio per affrontare il free program a causa di alcuni problemi accusati dalla dama, reduce da un davvero lungo stop dovuto ad un infortunio al piede. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise non parteciperanno a Skate America 2025