Patrimoniale Conte | Per M5s non è all’ordine del giorno Meloni guardi tutte le tasse che ha introdotto

“Vorrei mandare un messaggio direttamente a Giorgia Meloni: ho visto che oggi ha voluto fare un post parlando di patrimoniale. Si rassegni. Non so se a sinistra c’è una discussione sulla patrimoniale, ma per quanto ci riguarda noi siamo una forza progressista indipendente, una patrimoniale non è all’ordine del giorno “. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a margine dell’evento M5s ‘Unite’, che si è tenuto a Roma. “All’ordine del giorno però c’è il governo delle tasse che sono aumentate e sulle quali non hanno ancora risposto. Eppure la pressione fiscale negli ultimi dieci anni ha raggiunto un livello record, questo è il vero problema degli italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

