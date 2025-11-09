Patrimoniale Conte | Per M5s non è all’ordine del giorno Meloni guardi tutte le tasse che ha introdotto

Ilfattoquotidiano.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vorrei mandare un messaggio direttamente a Giorgia Meloni: ho visto che oggi ha voluto fare un post parlando di patrimoniale. Si rassegni. Non so se a sinistra c’è una discussione sulla patrimoniale, ma per quanto ci riguarda noi siamo una forza progressista indipendente, una patrimoniale non è allordine del giorno “. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a margine dell’evento M5s ‘Unite’, che si è tenuto a Roma. “All’ordine del giorno però c’è il governo delle tasse che sono aumentate e sulle quali non hanno ancora risposto. Eppure la pressione fiscale negli ultimi dieci anni ha raggiunto un livello record, questo è il vero problema degli italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

patrimoniale conte per m5s non 232 all8217ordine del giorno meloni guardi tutte le tasse che ha introdotto

© Ilfattoquotidiano.it - Patrimoniale, Conte: “Per M5s non è all’ordine del giorno. Meloni guardi tutte le tasse che ha introdotto”

Leggi anche questi approfondimenti

patrimoniale conte m5s 232Patrimoniale, Conte: “Per M5s non &#232; all’ordine del giorno. Meloni guardi tutte le tasse che ha introdotto” - “Vorrei mandare un messaggio direttamente a Giorgia Meloni: ho visto che oggi ha voluto fare un post parlando di patrimoniale. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

patrimoniale conte m5s 232Conte: Patrimoniale non &#232; all'ordine del giorno del M5s - (Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 Se il M5s è favorevole ad una patrimoniale? Segnala notizie.tiscali.it

patrimoniale conte m5s 232Conte, per noi la patrimoniale non &#232; all'ordine del giorno - "Vorrei mandare un messaggio direttamente a Meloni che oggi ha voluto fare un post: si rassegni, non so se a sinistra c'è una discussione sulla patrimoniale ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Patrimoniale Conte M5s 232