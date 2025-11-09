Roma, 9 novembre 2025 – Rinnovo della patente: oggi in Italia non esiste un limite d’età. Anche se “naturalmente entra in gioco la responsabilità del medico curante”, premette Lucia Vecere dell’Aci, dirigente dell’ufficio Mobilità e sicurezza stradale. Come cambierà il sistema, quando avrà piena attuazione il nuovo codice della strada? “Tra le novità è previsto il controllo strumentale sull’udito, che è già obbligatoria per legge anche per il conseguimento. Ma perché diventi operativa serve un decreto attuativo. Bisogna stabilire, ad esempio, quali debbano essere le caratteristiche dell’apparecchiatura per la verifica e la misurazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patente, cosa cambia (non solo per gli over 65): dall’udito al cuore, nuovi test