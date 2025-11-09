Parole di 5 lettere per wordle da scoprire ogni giorno

l’andamento quotidiano di Wordle e le strategie di gioco. Wordle, il popolare gioco di enigmistica che richiede di indovinare una parola di cinque lettere, rappresenta una delle tendenze più seguite nel mondo dei giochi online. Dal suo debutto nel 2021, ha catturato l’attenzione di milioni di utenti, stimolando discussioni e varianti come Quordle, Octordle e Nerdle. l’origine e l’evoluzione di Wordle. Il gioco nasce il 19 giugno 2021, con una lista di oltre 2.300 possibili risposte. Nel 2022, The New York Times ha acquisito il titolo, eliminando sei parole dalla lista originale: agora, pupal, lynch, fibre, slave e wench. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Parole di 5 lettere per wordle da scoprire ogni giorno

