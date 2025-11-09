Parma-Milan Pellegrino | Bello essere accostato ai rossoneri
Pellegrino, giocatore gialloblu, ha parlato in conferenza al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, Parma-Milan 2-2: i rossoneri in testa con il Napoli almeno per una notte Juventus-Torino 0-0 nel derby della Mole con leggera superiorità bianconera Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0, Ieri Pisa-Cremonese 1-0, primo successo dei toscani Segui l - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Milan, le formazioni ufficiali: torna Estupinan, Pulisic recuperato va in panchina - X Vai su X
Pellegrino: "Bello che si parli di me al Milan, che ci sia il mio nome" - Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, è presente in conferenza stampa al termine di Parma- Come scrive milannews.it
Parma, Pellegrino a Sky: "Nella ripresa c'è stata una bella sfuriata e l'abbiamo ripresa" - 2 contro il Milan: "Una partita difficile per noi attaccanti, dovevamo fare tanto sforzo difensivo, aiutare ... Lo riporta milannews.it
Parma, prima l’inferno e poi il paradiso: doppia rimonta sul Milan (2-2) - Dopo il doppio vantaggio rossonero targato Saelemaekers – Leão, il Parma risponde ... Scrive sportparma.com