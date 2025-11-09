Parma-Milan ospite speciale al Tardini | presente Arrigo Sacchi

Pianetamilan.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie A regala sempre emozioni. Tra gli spalti del Tardini, ieri sera in occasione di Parma-Milan era presente Arrigo Sacchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

parma milan ospite speciale al tardini presente arrigo sacchi

© Pianetamilan.it - Parma-Milan, ospite speciale al Tardini: presente Arrigo Sacchi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parma milan ospite specialeIl Milan ospite del Parma. Il CorSport: "Max vuole quota 100" - Questa sera il Milan sarà ospite del Parma in occasione della undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. milannews.it scrive

parma milan ospite specialeAllegri cerca quota 100: la vittoria a Parma scriverebbe la storia per il tecnico rossonero. Messaggio chiaro alla squadra - Allegri, la vittoria contro il Parma consegnerebbe al tecnico la centesima vittoria sulla panchina del Milan: messaggio chiaro alla squadra Questa sera il Milan sarà ospite del Parma per l’undicesima ... Come scrive milannews24.com

parma milan ospite specialeStasera al Tardini c'è Parma-Milan: 3.500 tifosi ospiti, pronti 230 steward - Il livello di classificazione di pericolosità del match è inferiore rispetto a quello con il Bologna ma vista l'ora serale la macchina della sicurezza sarà massima anche questa volta in occasione dell ... gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Parma Milan Ospite Speciale