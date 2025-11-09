Parma-Milan le reazioni social | rossoneri da Coppa beneficenza

Finisce 2-2 al Tardini tra Parma e Milan, con gli uomini di Allegri che sprecano il doppio vantaggio siglato da Leao e Saelemaekers, facendosi rimontare dalle reti di Bernabé e Delprato. I tifosi rossoneri sui social criticano la leziosità della squadra, premiata ironicamente con la “Coppa Beneficenza”. Queste alcune delle reazioni dal web a Parma-Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

