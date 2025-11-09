Parma-Milan le pagelle | Valenti arma preziosa 7 Nkunku non incide 5

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Britschgi martella il Diavolo, Bernabè segna alla Del Piero, Ndiaye ingenuo. Per Gabbia ripresa in apnea, a Estupinan manca tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

parma milan le pagelle valenti arma preziosa 7 nkunku non incide 5

© Gazzetta.it - Parma-Milan, le pagelle: Valenti arma preziosa (7), Nkunku non incide (5)

Altri contenuti sullo stesso argomento

parma milan pagelle valentiPAGELLE: Valenti líder máximo, Bernabé rasoio di Toledo. Ndiaye sciagurato - Milan (clicca qui) sono un tripudio di voti alti per i gialloblù che compiono un’impresa, pareggiando i due gol di svantaggio. sportparma.com scrive

parma milan pagelle valentiParma-Milan, le pagelle: Estupinan da incubo, Saelemaekers crea e spreca - Le valutazioni dei rossoneri di Massimiliano Allegri al termine della sfida del Tardini ... Riporta milano.cityrumors.it

parma milan pagelle valentiFORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan - De Winter, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñan - Leão, Nkunku.20:39 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Milan Pagelle Valenti