Parma-Milan le pagelle | Valenti arma preziosa 7 Nkunku non incide 5
Britschgi martella il Diavolo, Bernabè segna alla Del Piero, Ndiaye ingenuo. Per Gabbia ripresa in apnea, a Estupinan manca tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Stasera al Tardini c'è Parma-Milan: 3.500 tifosi ospiti, pronti 230 steward - X Vai su X
PAGELLE: Valenti líder máximo, Bernabé rasoio di Toledo. Ndiaye sciagurato - Milan (clicca qui) sono un tripudio di voti alti per i gialloblù che compiono un’impresa, pareggiando i due gol di svantaggio. sportparma.com scrive
Parma-Milan, le pagelle: Estupinan da incubo, Saelemaekers crea e spreca - Le valutazioni dei rossoneri di Massimiliano Allegri al termine della sfida del Tardini ... Riporta milano.cityrumors.it
FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan - De Winter, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñan - Leão, Nkunku.20:39 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Secondo sport.virgilio.it