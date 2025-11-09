Parma-Milan | Bisognava battagliare di più per difendere il vantaggio

Parma, 8 novembre 2025 – Dopo il ko all’esordio contro la Cremonese e il pareggio di poche settimane fa contro il Pisa, il Milan viene fermato sul 2-2 da un Parma coraggiosissimo e, pur agganciando il Napoli a quota 22 punti, lascia per strada altri punti preziosi contro una squadra della parte destra della classifica, non sfruttando l’opportunità di balzare almeno per una notte da solo in vetta alla graduatoria. Un pari che sembrava pura utopia dopo una prima mezz’ora in cui gli uomini di Allegri, con grande cinismo, si erano costruiti il doppio vantaggio grazie al gol di un Saelemaekers molto in palla e al rigore trasformato da Leao (e guadagnato sempre dal belga). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

