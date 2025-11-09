Parma-Milan Allegri | Pensavo che Estupinan ci desse di più

Pianetamilan.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

parma milan allegri pensavo che estupinan ci desse di pi249

© Pianetamilan.it - Parma-Milan, Allegri: “Pensavo che Estupinan ci desse di più”

Scopri altri approfondimenti

parma milan allegri pensavoAllegri: "Pensavo che Estupinan ci potesse dare di più in esperienza. Non dovevamo comportarci così!" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Parma- Da milannews.it

parma milan allegri pensavoDopo la Juve, si ferma anche il Milan di Allegri che pensava di aver vinto e invece si fa rimontare dal Parma (2-2) - Ottimo Leao che serve a Pulisic di tacco un pallone d'oro ma Pulisic se lo divora ... Da ilnapolista.it

parma milan allegri pensavoAllegri, lo sfogo dopo Parma-Milan: “Eravamo imbambolati, siamo dei polli” - Milan: c'è delusione per non essere uscito dal Tardini con i 3 punti. Come scrive milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Milan Allegri Pensavo