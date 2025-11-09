Parma Milan 2-2 rossoneri illusi dal doppio vantaggio | Delprato completa la rimonta Stop per Allegri in classifica
Parma Milan 2-2, i rossoneri sprecano la testa solitaria della classifica. Avanti 2-0 con Saelemaekers e Leao, la squadra di Allegri si fa rimontare. Un’occasione d’oro sprecata. Il Milan di Massimiliano Allegri fallisce l’appuntamento con la vetta solitaria della classifica e torna dallo Stadio Tardini con un solo punto. I rossoneri sprecano un doppio vantaggio e si fanno rimontare da un Parma coriaceo e mai domo, che guadagna un gran punto grazie al 2-2 finale. Per Allegri è una frenata tanto inaspettata quanto rumorosa, arrivata dopo un primo tempo che sembrava aver messo la partita in totale sicurezza per i colori rossoneri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Serie A, Parma-Milan 2-2: i rossoneri in testa con il Napoli almeno per una notte Juventus-Torino 0-0 nel derby della Mole con leggera superiorità bianconera Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0, Ieri Pisa-Cremonese 1-0, primo successo dei toscani Segui l - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Milan, le formazioni ufficiali: torna Estupinan, Pulisic recuperato va in panchina - X Vai su X
Parma-Milan 2-2, le pagelle: Estupinan (4,5) sciagurato, Del Prato (8) è una furia, Bernabé (7,5) gol capolavoro. Leao (6,5) si salva - 2 al Tardini col Parma e spreca la chance di superare il Napoli e prendersi la vetta in solitaria. Come scrive ilmessaggero.it
Serie A, Parma-Milan 2-2: Saelemaekers e Leao illudono, Bernabé e Delprato riacciuffano i rossoneri - Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A il Milan subisce la rimonta del Parma pareggiando 2- Riporta msn.com
Il Milan si fa rimontare dal Parma: non bastano Saelemaekers e Leao, finisce 2-2 - Nel primo tempo segnano Saelemaekers, Leao e Bernabé, autore di un gol magnifico ... fanpage.it scrive