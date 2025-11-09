Parma Milan 2-2 rossoneri illusi dal doppio vantaggio | Delprato completa la rimonta Stop per Allegri in classifica

Parma Milan 2-2, i rossoneri sprecano la testa solitaria della classifica. Avanti 2-0 con Saelemaekers e Leao, la squadra di Allegri si fa rimontare. Un’occasione d’oro sprecata. Il Milan di Massimiliano Allegri fallisce l’appuntamento con la vetta solitaria della classifica e torna dallo Stadio Tardini con un solo punto. I rossoneri sprecano un doppio vantaggio e si fanno rimontare da un Parma coriaceo e mai domo, che guadagna un gran punto grazie al 2-2 finale. Per Allegri è una frenata tanto inaspettata quanto rumorosa, arrivata dopo un primo tempo che sembrava aver messo la partita in totale sicurezza per i colori rossoneri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

