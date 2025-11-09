Parma-Milan 2-2 LE PAGELLE | Delprato che cuore e Valenti è sempre concentrato

Ecco le pagelle di Parma-Milan 2-2Suzuki 6 - Non impeccabile sul tiro di Saelemaekers che vale l'1-0, si distende ma non ci arriva. Un po’ goffo al 90’ quando Modric ha provato il tiro da fuori. Efficace, per fortuna. Rimedia un forte trauma alla mano, necessari gli accertamenti. Delprato 7,5 -. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Serie A, Parma-Milan 2-2: i rossoneri in testa con il Napoli almeno per una notte Juventus-Torino 0-0 nel derby della Mole con leggera superiorità bianconera Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0, Ieri Pisa-Cremonese 1-0, primo successo dei toscani Segui l - facebook.com Vai su Facebook

Stasera al Tardini c'è Parma-Milan: 3.500 tifosi ospiti, pronti 230 steward - X Vai su X

Parma-Milan 2-2: video, gol e highlights - Grazie a un gran secondo tempo il Parma conquista un punto contro il Milan, al Tardini, rimontando da 0- sport.sky.it scrive

Il Milan si illude, il Parma riacciuffa Allegri: 2-2 e il Napoli può scappare - In vantaggio di due reti, i rossoneri si fanno rimontare dai gialloblù e non vanno oltre il pareggio: allo s ... Riporta tuttosport.com

Cuesta soddisfatto dopo il 2-2 di Parma-Milan: "Reazione di grande valore, messo il cuore. Bernabé fa goal e assist, vogliamo sempre vincere con equilibrio - L'allenatore del Parma analizza il pari in rimonta contro i rossoneri al Tardini al termine della sfida terminata 2- Scrive calciomercato.com