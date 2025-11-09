Parma-Milan 2-2 i rossoneri si fanno rimontare | Bernabé e Del Prato fanno esplodere il Tardini

Termina in parità 2-2 il match fra Parma e Milan valido per l’ 11a giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, in vantaggio di due reti, si fanno rimontare dagli emiliani. La formazione di Allegri apre le marcature al 12? con Saelemaekers e raddoppia al 25? grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Leao. I padroni di casa accorciano le distanze al 45? con una splendida conclusione di Bernabé e pareggiano nella ripresa al 62? con Del Prato. Per effetto di questo risultato il Milan sale a quota 22 punti e aggancia momentaneamente il Napoli, impegnato domani a Bologna, in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

