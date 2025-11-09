Parma le parole di Pellegrino | Partita difficile Crespo? Lo guardavo sempre
Mateo Pellegrino, giocatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Conferenza stampa Cuesta Le sue parole verso Parma-Milan - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Milan 2-2: video, gol e highlights - Grazie a un gran secondo tempo il Parma conquista un punto contro il Milan, al Tardini, rimontando da 0- Si legge su sport.sky.it
Occasione sprecata per il Milan, contro il Parma finisce 2-2 - Anticipo decisamente avvincente, quello andato in scena al Tardini, ma gli uomini di Allegri falliscono il sorpasso ... Segnala rainews.it
Parma-Milan | Le UFFICIALI! Le parole di Allegri su Pulisic | OneFootball - Allo Stadio Ennio Tardini si chiude il sabato dell'undicesima di Serie A col Parma che ospita il Milan, in odore di vetta in caso di successo. Lo riporta onefootball.com