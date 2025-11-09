Parma frattura al terzo dito della mano sinistra per Suzuki | le sue condizioni

Frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide per il portiere della squadra di Cuesta, che si è infortunato nella partita contro il Milan.

