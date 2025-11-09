Parma Delprato dopo il 2-2 contro il Milan | All’intervallo ci siamo parlati e …

Enrico Delprato, difensore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

parma delprato dopo il 2 2 contro il milan all8217intervallo ci siamo parlati e 8230

© Pianetamilan.it - Parma, Delprato dopo il 2-2 contro il Milan: “All’intervallo ci siamo parlati e …”

