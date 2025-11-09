Papa Leone XIV prepara un Concistoro straordinario per gennaio 2026

Papa Leone XIV ha in programma di riunire i cardinali di tutto il mondo per un Concistoro straordinario nei primi giorni del 2026. L’incontro, il primo del suo pontificato, potrebbe segnare una svolta nei rapporti tra il Papa e il Collegio cardinalizio, in un momento in cui si richiede maggiore dialogo e partecipazione. Ad anticipare la scelta del Pontefice, il quotidiano cattolico Usa National. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Papa Leone XIV prepara un Concistoro straordinario per gennaio 2026

