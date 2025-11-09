Papa Leone XIV annuncia il concistoro
Papa Leone ha convocato per il prossimo gennaio un concistoro straordinario: i cardinali da tutto il mondo saranno convocati in Vaticano per riunirsi con il pontefice e discutere i temi più caldi che riguardano la chiesa. All'Angelus papa Prevost ha ringraziato quanti si stanno impegnando a costruire la pace nelle diverse regioni segnate dalla guerra. Leone ha voluto ricordare civili, bambini e anziani morti durante i combattimenti e i bombardamenti. "Se si vuole onorare la loro memoria - ha concluso il pontefice - si cessi il fuoco e si metta impegno nelle trattative di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
