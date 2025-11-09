Papa Leone convoca il Concistoro

Servizitelevideo.rai.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.40 Papa Leone ha convocato il suo primo Concistoro straordinario. La comunicazione è arrivata in queste ore nella casella e-mail dei cardinali. L'assise si terrà per due giorni a Roma, il 7 e l'8 gennaio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

