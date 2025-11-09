Papa Leone XIV convocherà un concistoro straordinario di cardinali che si terrà a inizio gennaio 2026. Lo scrive il quotidiano cattolico statunitense National Catholic Register, citando una comunicazione inviata dalla Segreteria di Stato vaticana ai cardinali lo scorso 6 novembre. Il Concistoro, secondo quanto riferisce il periodico, si dovrebbe tenere nei giorni 7 e 8 gennaio 2026. Papa Leone XIV stamani è stato nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove ha presieduto la celebrazione eucaristica nella Solennità della Dedicazione della Basilica Lateranense. “Nel lavorare con ogni impegno al servizio del Regno di Dio, non siamo frettolosi e superficiali: scaviamo a fondo, liberi dai criteri del mondo, che troppo spesso pretende risultati immediati, perché non conosce la sapienza dell’attesa”, ha detto il Papa nell’omelia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone convoca il concistoro straordinario per il 7 e l’8 gennaio