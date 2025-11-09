Paolo Virno lunedì l’ultimo saluto

Paolo Virno è morto a Roma nella tarda serata del 7 novembre. Affrontava da qualche tempo la malattia sapendo perfettamente, da grande giocatore di poker, che nelle partite non bisogna . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Paolo Virno, lunedì l’ultimo saluto

radiondadurto.org/?p=202876 - E’ scomparso all'età di 73 anni Paolo Virno, filosofo comunista e militante rivoluzionario. Militante di Potere Operaio, marxista operaista, tra i fondatori della rivista di analisi e critica "Metropoli", fu costretto al carcere nel... - X Vai su X

Paolo Virno è morto. Il filosofo e docente di Filosofia del linguaggio, semiotica ed etica presso l'università di Roma Tre, si è spento il 7 novembre all'età di 73 anni. "‘Sostanza di cose sperate': dicevi così per dire comunismo. E la tua vita è stata fatta di quelle co - facebook.com Vai su Facebook

Morto il filosofo Paolo Virno: fu leader di Potere Operaio e professore universitario a Roma Tre - Filosofo e docente all’Università di Roma Tre, tra le voci più originali del pensiero critico, Paolo Virno è scomparso a 73 anni ... Come scrive fanpage.it

Morto Paolo Virno, il filosofo comunista ex militante di Potere Operaio aveva 73 anni: insegnava a Roma Tre - Il filosofo Paolo Virno, originario di Napoli, è stato tra i protagonisti del movimento marxista del secondo dopoguerra: le sue opere più famose ... Da virgilio.it

Morto Paolo Virno, filosofo e comunista, insegnò all’Università della Calabria - Paolo Virno, filosofo militane e già professore dell'Università della Calabria, si è spento all'età di 73 anni ... Da quotidianodelsud.it