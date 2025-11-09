Paolo Virno lunedì l’ultimo saluto

9 nov 2025

Paolo Virno è morto a Roma nella tarda serata del 7 novembre. Affrontava da qualche tempo la malattia sapendo perfettamente, da grande giocatore di poker, che nelle partite non bisogna . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Paolo Virno, lunedì l’ultimo saluto

