Paolo Rossi | Tifosi Juve convinti che la squadra sia scarsa? Io credo che con Spalletti abbia sterzato e si meriti fiducia – VIDEO

Paolo Rossi: «Tifosi Juve convinti che la squadra sia scarsa? Io credo che con Spalletti abbia sterzato e si meriti fiducia». L’analisi del giornalista. Nel corso dell’ultima puntata di ‘ Ma che partita hai visto ‘, format YouTube di , il nostro Paolo Rossi ha parlato così del malcontento dei tifosi per la presunta pochezza tecnica della rosa della Juventus. « Se il tifo della Juve è veramente convinto che questa squadra è scarsa non si deve preoccupare molto, nel senso che dobbiamo lottare per il quarto posto. Questa squadra invece, questa sera, esattamente come con lo Sporting ai punti, aveva assolutamente meritato la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

