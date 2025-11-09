Paolo Belli piange per la moglie Deanna | Nella malattia non potevo fare nulla per lei potevo solo starle accanto

Paolo Belli a Ballando con le stelle ha parlato della lunga storia d'amore con la moglie Deanna. Si è commosso quando è tornato con la mente alla malattia che la donna ha affrontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

