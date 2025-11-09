Paolo Belli | Ballando dell’8 novembre 2025 video e foto

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 8 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal cantante . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Paolo Belli: Ballando dell’8 novembre 2025 (video e foto)

Ballando con le stelle, Paolo Belli in lacrime dedica il valzer alla moglie Deanna - Il concorrente ha dedicato l'esibizione di questa sera, un valzer, alla moglie Deanna che ha affrontato un grave problema di salute. Come scrive msn.com

Paolo Belli: chi è la moglie Deanna, la malattia e il figlio Vladik / “Un momento terribile” e poi la gioia - Non è stato un momento semplice per Paolo Belli e sua moglie Deanna nell'ultimo periodo. Da ilsussidiario.net