Pamela Malvina Noutcho Sawa l’infermiera bolognese campionessa mondiale di pugilato | dedicato a chi non riesce a vivere con dignità

Pamela Malvina Noutcho Sawa, l’infermiera è diventata campionessa del mondo di pugilato categoria pesi leggeri. Dal Camerun al Paladozza, la storia di una vita in guardia: dieci match, dieci vittorie e un titolo mondiale Ibo conquistato a Bologna dopo una battaglia di orgoglio e di cuore. La storia raccontata da Repubblica. Pamela Malvina Noutcho Sawa ha chiuso il primo cerchio della sua carriera. Pamela Malvina Noutcho Sawa ce l’ha fatta. Ha chiuso il primo cerchio della sua carriera (10 match, tutti vinti) conquistando il titolo mondiale dei pesi leggeri nella versione Ibo dopo una battaglia contro l’argentina Karen Carabajal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pamela Malvina Noutcho Sawa l’infermiera bolognese campionessa mondiale di pugilato: «dedicato a chi non riesce a vivere con dignità»

