Palmiero | Due gol identici serviva più attenzione

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel post gara, Luca Palmiero analizza con lucidità la sconfitta dei Lupi, arrivata con un risultato pesante ma figlia soprattutto di episodi e disattenzioni. “ Ci sta capitando troppo spesso di prendere gol alla prima occasione. Anche oggi due reti molto simili: eravamo in possesso palla, andiamo al cross, respinta e poi subiamo in contropiede. Dobbiamo lavorare meglio sulle preventive in quelle situazioni”. Il centrocampista biancoverde non si nasconde e riconosce che, al di là degli episodi, la squadra deve crescere in equilibrio e cattiveria: “ Sono dettagli che ci stanno penalizzando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it