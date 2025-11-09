L’ottava giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2025-2026 è andata ufficialmente tutta in archivio, fra conferme e sorprese in un quadro ricco di gol e di emozioni. In vetta alla classifica il Teamnetwork Albatro Siracusa segna ancora il passo, per effetto della vittoria di strettissima misura (32-33) maturata nella tana dello Sparer Eppan. Alle spalle dei siciliani, Cassano Magnago e Bolzano: lombardi e altoatesini anche loro a segno in trasferta, rispettivamente contro Chiaravalle (15-19) e Metelli Cologne (35-37); senza dimenticare, a proposito di successi a domicilio, l’affermazione del Trieste nella tana del Pressano (25-29). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: Siracusa ancora in testa in Serie A Gold, ok Cassano Magnago e Bolzano