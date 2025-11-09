Pallamano Serie A1 | Mezzocorona e Ferrara protagoniste in attesa delle ‘big’

Ottava giornata di Serie A1 202526 senza le big, impegnate a livello internazionale. Tanti quindi i match importanti per la seconda metà della graduatoria, 'scontri-salvezza' che potrebbero diventare significativi tra qualche mese. Casalgrande Padana ha perso contro Nuoro (24-28). Il pubblico del Pala Keope non ha sostenuto abbastanza Simona Artoni e compagne, sconfitte dopo il significativo recente pareggio durante il derby contro Ferrara L'ultima realtà citata ha saputo finalmente trovare il primo sigillo della regular season 202425. L'équipe diretta da Mattis Melis si è distinta per 24-19 contro Alì-Best Espresso Mestrino, in crisi davanti ai propri tifosi.

