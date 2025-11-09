Pallamano Serie A1 | Mezzocorona e Ferrara protagoniste in attesa delle ‘big’

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottava giornata di Serie A1 202526 senza le big, impegnate a livello internazionale. Tanti quindi i match importanti per la seconda metà della graduatoria, ‘scontri-salvezza’ che potrebbero diventare significativi tra qualche mese. Casalgrande Padana ha perso contro Nuoro (24-28). Il pubblico del Pala Keope non ha sostenuto abbastanza Simona Artoni e compagne, sconfitte dopo il significativo recente pareggio durante il derby contro Ferrara L’ultima realtà citata ha saputo finalmente trovare il primo sigillo della regular season 202425. L’équipe diretta da Mattis Melis si è distinta per 24-19 contro Alì-Best Espresso Mestrino, in crisi davanti ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallamano serie a1 mezzocorona e ferrara protagoniste in attesa delle 8216big8217

© Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Mezzocorona e Ferrara protagoniste in attesa delle ‘big’

News recenti che potrebbero piacerti

Pallamano, Serie A1: Brixen leader in solitaria dopo la 7ma giornata - Brixen Südtirol agguanta la leadership in solitaria di Serie A1 dopo una nuova intensa 7ma giornata. Riporta oasport.it

Pallamano: in Serie A1 donne Erice cade a Bressanone e perde primato e imbattibilità - La Serie A2 donne è scattata oggi con i successi del Mattroina e del Trapani e domani in programma Top Five Acireale- Come scrive lasicilia.it

Pallamano, Serie A1: Erice regola Salerno nel big match del weekend - Le siciliane svettano nello scontro diretto contro Jomi Salerno, indubbiamente il ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Pallamano Serie A1 Mezzocorona