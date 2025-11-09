Palladino torna in panchina? Il suo nome è tornato di moda per questo club si rianimano le voci sull’ex obiettivo della Juventus Ecco cosa sta accadendo

Palladino torna in panchina? L’ex obiettivo della Juventus è tornato di moda per questo club, ecco dove potrebbe andare ad allenare. Ultimissime. Un nome su tutti, un profilo giovane per una rifondazione totale. La panchina di Ivan Juric all’Atalanta è a forte rischio dopo il crollo interno (3-0) contro il Sassuolo, e la dirigenza bergamasca ha già individuato il successore: Raffaele Palladino è in pole position per la panchina della Dea. Un “ex Juve” svincolato per il nuovo ciclo. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, l’allenatore campano è in cima alla lista dei desideri del club. La sua candidatura è resa ancora più forte e concreta dal suo status attuale: Palladino è infatti svincolato, dopo aver concluso la sua esperienza sulla panchina della Fiorentina, ed è quindi immediatamente disponibile per un nuovo incarico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

