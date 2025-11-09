Pagliarelli detenuto si scaglia contro un agente della polizia penitenziaria | per lui 20 punti alla mano
Una giornata complicata - quella di ieri - per la polizia penitenziaria siciliana. Oltre all'aggressione accaduta a danno di un agente del reparto di Enna, a pagare le spese è stato un altro poliziotto del reparto palermitano del Pagliarelli. “Sembrerebbe - dicono dal Consipe - che un detenuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, al carcere Pagliarelli detenuto si scaglia contro un agente della PolPen: venti punti alla mano - Una giornata drammatica per la Polizia Penitenziaria siciliana, segnata da due episodi di violenza che hanno coinvolto agenti in servizio presso gli istituti di Enna e Palermo. lasicilia.it scrive