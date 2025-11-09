Pagelle Roma-Udinese 2-0 Pellegrini Mvp | primo gol in Serie A per Celik

La Roma dimentica la sconfitta con il Milan, torna alla vittoria anche in campionato e si prende momentaneamente la testa della classifica. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi superano 2-0 l’Udinese nell’undicesima giornata di Serie A, salendo al primo posto con 24 punti, in attesa del match tra Inter e Lazio delle 20:45. Nonostante le assenze di Dybala, Bailey, Ferguson e l’infortunio nel primo tempo di Dovbyk, la Roma riesce a sbloccare la gara con Pellegrini, freddo dal dischetto e al secondo gol consecutivo dopo quello siglato giovedì in Europa League. Dopo il vantaggio, la squadra di Gasperini continua ad aggredire altissimo l’Udinese e nella ripresa trova il raddoppio con Celik, al termine di una grande azione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagelle Roma-Udinese 2-0, Pellegrini Mvp: primo gol in Serie A per Celik

