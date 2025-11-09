Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 9a giornata della Serie A Enilive 202526 La Roma torna in vetta alla classifica di Serie A in solitaria, in attesa di Inter-Lazio. Contro l’Udinese arriva un 2-0 molto convincente, una prestazione solida tecnicamente e soprattutto atleticamente nonostante la trasferta di giovedì scorso in Scozia. Pellegrini e Celik decidono una gara che era diventata molto nervosa, ma che sancisce alla lunga la superiorità giallorossa. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Roma. Svilar 7 Mancini 7 Ndicka 6 Hermoso 6,5 Celik 7,5. Dal 90? Ziolkowski sv Cristante 7 Koné 6,5 Wesley 6. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO ROMA-UDINESE 2-0: Celik 'macho man'. Kamara, errore grave