PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 2-0 | Calhanoglu disegna calcio Dia ingabbiato da Acerbi

9 nov 2025

Voti, top e flop del posticipo della undicesima giornata di Serie A L’Inter batte la Lazio e raggiunge la Roma in vetta alla classifica. Super Calhanoglu, nei biancocelesti si salva Zaccagni.  (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Inter-Lazio. INTER Sommer 6. Akanji 6,5. Acerbi 7,5. Bastoni 7. FLOP Dumfries 5,5 – Troppi errori e mai incisivo. Un po’ acciaccato, resiste fino a inizio ripresa. Dal 55? Carlos Augusto 6,5. Barella 6,5. TOP Calhanoglu 9 – Il turco disegna calcio e dà anche una grande mano in fase di interdizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

