Ossona | frontale fra due auto un morto

Ossona, 9 novembre 2025 – Tragedia questo pomeriggio, domenica 9 novembre, l ungo la strada provinciale 128. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco poco dopo le 17 si è verificato uno scontro frontale, in un tratto di strada nel territorio comunale di Ossona. Per cause ancora in corso di accertamento sono entrate in rotta di collisione due auto. Una persona, che viaggiava da sola a bordo di una delle quattro ruote, è morta, praticamente sul colpo. Sull'altro veicolo si trovava una famiglia, i cui componenti sono rimasti feriti, in maniera non grave. Sul luogo dell'incidente, chiamati da alcuni testimoni, si sono un'ambulanza del 118 e l'elicottero decollato da Como.

