Ornella Muti | Non appartenevo a nessuno neppure a me

Ornella Muti, icona eterna di bellezza italiana, ha deciso di mettersi a nudo, questa volta però non davanti alla macchina da presa, bensì tra le pagine del libro. Questa non è Ornella Muti ( La Nave di Teseo ), uscito il 14 ottobre 2025. Nel racconto si susseguono amori travolgenti e delusioni profonde, seduzione ed abbandono. A parlarne è proprio lei, Ornella Muti, o forse è meglio dire Francesca Rivelli, vero nome dell'attrice romana che ha fatto impazzire generazioni e generazioni di italiani e stranieri. Il primo abbandono. È la piccola Francesca infatti a vivere il primo abbandono, a soli quattro anni, quando la madre la porta da una zia in Svizzera per problemi di salute e la lascia lì per un anno e mezzo, senza spiegazioni.

