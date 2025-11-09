Ore decisive per la panchina dell’Atalanta Si avvicina l’ipotesi Palladino al posto di Juric
L’ESONERO. Decisiva la sconfitta arrivata contro il Sassuolo (0-3 il risultato finale). Lunga riflessione nel pomeriggio di domenica della dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
? Confronti decisivi in casa #Atalanta, la Dea verso il cambio in panchina Ore decisive per l'esonero sempre più vicino di Ivan Juric, Raffaele Palladino è il primo nome per il club dei Percassi - X Vai su X
ACCELERATA VANOLI Di Marzio lancia la notizia dell'imminente accordo con l'agente del tecnico: ora va risolto il rapporto col Torino, sono ore decisive per la panchina viola ? #vanoli #fiorentina #torino #violanews - facebook.com Vai su Facebook
Ore decisive per la panchina dell’Atalanta. Si avvicina l’ipotesi Palladino al posto di Juric - Le ultimissime notizie danno Raffaele Palladino, già accostato all’Atalanta nella scorsa estate, in avanzate trattative con la società nerazzurra per rilevare il posto che, probabilmente, sarà ... Lo riporta ecodibergamo.it
Allenatore della Sampdoria, Foti in pole - La bruttissima sconfitta di ieri sera a Chiavari contro l’Entella è stata fatale a Massimo Donati che sarà sollevato dall’incarico, ... Secondo ilsecoloxix.it