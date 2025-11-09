Ore decisive per la panchina dell’Atalanta Si avvicina l’ipotesi Palladino al posto di Juric

Ecodibergamo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ESONERO. Decisiva la sconfitta arrivata contro il Sassuolo (0-3 il risultato finale). Lunga riflessione nel pomeriggio di domenica della dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ore decisive panchina dell8217atalantaOre decisive per la panchina dell’Atalanta. Si avvicina l’ipotesi Palladino al posto di Juric - Le ultimissime notizie danno Raffaele Palladino, già accostato all’Atalanta nella scorsa estate, in avanzate trattative con la società nerazzurra per rilevare il posto che, probabilmente, sarà ... Lo riporta ecodibergamo.it

