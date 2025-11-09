Operaio ustionato in azienda | morto dopo tre giorni di agonia

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo tre giorni di agonia è morto all ‘ospedale Cardarelli di Napoli l’operaio di 35 anni, di origini marocchine, rimasto gravemente ustionato in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì scorso in un’azienda florovivaistica di Eboli, nel Salernitano, nel rione Prato. L’uomo stava bruciando degli scarti di piante quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, riportando ustioni di terzo grado sull’80% del corpo. Soccorso dai colleghi, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia e poi trasferito al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, dove le sue condizioni sono apparse da subito critiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operaio ustionato in azienda: morto dopo tre giorni di agonia

Scopri altri approfondimenti

Vicenza, operaio di 44 anni ustionato da una sostanza chimica alla Rotografica Vicentina: indaga lo Spisal. #Veneto #Vicenza #Cronaca #Inprimopiano - X Vai su X

https://www.105tv.it/infortunio-sul-lavoro-a-eboli-operaio-ustionato-sull80-del-corpo-e-in-prognosi-riservata/ - facebook.com Vai su Facebook

Non ce l’ha fatta l’operaio ustionato ad Eboli mentre bruciava sterpaglie - Operaio gravemente ustionato mentre brucia sterpaglie ... Lo riporta ondanews.it

Eboli, operaio ustionato: deceduto all'ospedale Cardarelli - Non ce l'ha fatta l'operaio, 35enne straniero, che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un infortunio accaduto ad Eboli in un'azienda florovivaistica. Da msn.com

Incidente sul lavoro a Eboli, operaio di 35 anni ustionato gravemente: portato in eliambulanza al Cardarelli - Il grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l'operaio è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato al Cardarelli di Napoli; ha ustioni ... Riporta fanpage.it