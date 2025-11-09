Operaio ustionato in azienda | morto dopo tre giorni di agonia

Anteprima24.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo tre giorni di agonia è morto all ‘ospedale Cardarelli di Napoli l’operaio di 35 anni, di origini marocchine, rimasto gravemente ustionato in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì scorso in un’azienda florovivaistica di Eboli, nel Salernitano, nel rione Prato. L’uomo stava bruciando degli scarti di piante quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, riportando ustioni di terzo grado sull’80% del corpo. Soccorso dai colleghi, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia e poi trasferito al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, dove le sue condizioni sono apparse da subito critiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

operaio ustionato in azienda morto dopo tre giorni di agonia

© Anteprima24.it - Operaio ustionato in azienda: morto dopo tre giorni di agonia

Scopri altri approfondimenti

operaio ustionato azienda mortoNon ce l’ha fatta l’operaio ustionato ad Eboli mentre bruciava sterpaglie - Operaio gravemente ustionato mentre brucia sterpaglie ... Lo riporta ondanews.it

operaio ustionato azienda mortoEboli, operaio ustionato: deceduto all'ospedale Cardarelli - Non ce l'ha fatta l'operaio, 35enne straniero, che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un infortunio accaduto ad Eboli in un'azienda florovivaistica. Da msn.com

operaio ustionato azienda mortoIncidente sul lavoro a Eboli, operaio di 35 anni ustionato gravemente: portato in eliambulanza al Cardarelli - Il grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l'operaio è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato al Cardarelli di Napoli; ha ustioni ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio Ustionato Azienda Morto