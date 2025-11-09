Operaio soccorso in mezzo al lago | ferito a una mano mentre lavora su un pontone
Intervento di soccorso sabato 8 novembre 2025, alle 13.30 sul lago di Como, nel primo bacino. Un operaio di un’impresa che opera per conto di Como Acqua ha riportato una importante ferita a una mano mentre lavorava su un pontone.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Roma. Il racconto del vigili del fuoco, durante il soccorso all'operaio rimasto sotto le macerie. - facebook.com Vai su Facebook
Rimane in condizioni critiche l'operaio vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nella Piana - Rimane in condizioni gravissime e critiche l'operaio di 58 anni vittima di un incidente sul lavoro avvenuto ieri nella Piana Reatina in via Settecamini. Secondo msn.com
Crolla la Torre dei Conti: morto l'operaio estratto dopo 10 ore dalle macerie - Dopo dieci ore di ansia con tutta Roma con il cuore in gola, era stato estratto l'operaio romeno di 66 anni rimasto ... Riporta iltempo.it
Folgorato mentre lavora su piattaforma, soccorso da eliambulanza - Un operaio è rimasto ferito dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava su una piattaforma in via della Liberazione, a Saltara, in località Lucrezia, (Pesaro Urbino). Si legge su ansa.it